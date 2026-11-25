УрБК, Москва, 25.11.2026. «Автодор» технически готов обеспечить необходимую дорожную инфраструктуру для расширения беспилотного транспортного коридора на трассе М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, сообщила на Транспортной неделе заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова, пишет ТАСС.

При этом, по словам В. Эркеновой, расширение беспилотного движения зависит не только от готовности самой дороги, но и от нормативно-правового регулирования, а также заинтересованности разработчиков беспилотного транспорта.

«Автодор» сообщал о планах продлить беспилотный коридор на трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга к 2030 году в мае 2026 года. Согласно представленной тогда презентации в соответствии с дорожной картой Минтранса РФ к 2028 году ожидается выпуск около 430 беспилотных транспортных средств четвертого уровня автоматизации (движение без вмешательства водителя в заданной зоне или при определенных условиях).

Трасса М-12 «Восток» — это современная скоростная магистраль, которая связывает Москву с Уралом и является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность трассы с учетом всех участков — около 1 тыс. 617 км. Трасса проходит через несколько регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику, Республику Татарстан, а также Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область (на участке Дюртюли — Ачит).

Движение от Москвы до Казани открыли в конце 2023 года. Участок Дюртюли — Ачит — в июле 2025 года.