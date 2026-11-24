В Свердловской области в 2026 году отремонтировали 257 км автомобильных дорог регионального значения. Еще более 90 км дорожной сети обновили муниципалитеты за счет субсидий и трансфертов из областного бюджета. Общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составил 12,4 млрд руб., еще 7,4 млрд руб. направили муниципальным образованиям.

«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» дает большие возможности для обновления дорожной сети регионов. И Свердловская область — не исключение. Это не только про масштабные инфраструктурные проекты, но и про ремонт дорог, которые жизненно важны для жителей небольших территорий. В этом году благодаря нацпроекту отремонтировали участки дорог, ведущих к селам и деревням. Кроме обновления покрытия, специалисты укрепляли обочины, обустраивали водопропускные трубы и тротуары, устанавливали устройства для безопасности дорожного движения, где это было необходимо. Дорожники досрочно выполнили объем текущего года и часть работ, запланированных на 2027-й», — подвел итоги ремонтной кампании в своем канале в мессенджере МАКС Денис Паслер.

О результатах дорожной кампании 2026 года на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. По ее словам, в этом году работы охватили как магистрали с высокой интенсивностью движения, так и дороги, обеспечивающие транспортную доступность небольших населенных пунктов, сейчас на объектах продолжаются приемочные процедуры.

«География дорожных работ у нас обширная. Ремонтировались как дороги с высокой интенсивностью движения, так и дороги, обеспечивающие транспортную доступность малых населенных пунктов. Всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на дорожные работы было направлено 12,4 миллиарда рублей, из них 5,9 миллиарда — это средства из федерального бюджета. Кроме того, по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в виде субсидий и трансфертов мы направили муниципальным образованиям 7,4 миллиарда рублей 31 муниципалитету. Это позволило им отремонтировать более 90 километров дорог», — отметила Н. Новицкая.

Только по двум указанным направлениям финансирования на дорожную инфраструктуру направили 19,8 млрд руб. При этом 7,4 млрд руб. предназначались для муниципальных дорожных сетей, а непосредственно по нацпроекту было предусмотрено 12,4 млрд руб., включая 5,9 млрд руб. федеральных средств.

Отдельно стоит отметить, что объем дорожного фонда Свердловской области в 2026 году, по данным регионального министерства, составляет около 40 млрд руб. — финансирование нацпроекта остается одним из основных инструментов обновления дорожной инфраструктуры, но не исчерпывает всех расходов региона на эту сферу.

Одним из наиболее масштабных направлений дорожной кампании стал север Свердловской области. Здесь обновили 18 км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель. Еще на 16 км трассы Серов — Сосьва — Гари ремонтные работы близятся к завершению.

Кроме того, дорожники отремонтировали четыре участка Серовского тракта. Работы проводились на территориях Кушвинского, Новолялинского, Сосьвинского и Серовского муниципальных округов, а также Верхней Туры.

В числе других направлений, затронутых дорожной кампанией, — трасса Первоуральск — Шаля и дорога Ачит — Месягутово. По данным региональных СМИ, на первой обновили около 12 км покрытия, на второй — порядка 10 км в Красноуфимском районе.

Важным направлением стала ликвидация последствий паводка. В течение года дорожным службам пришлось восстанавливать поврежденные участки и мостовые переходы, одновременно соблюдая графики плановых ремонтных работ. Это потребовало перераспределения сил и ресурсов.

Помимо автомобильных дорог, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году дорожники работали на 13 мостах и одном путепроводе.

В числе объектов, о готовности которых ранее сообщал губернатор Денис Паслер, — мост через реку Сысерть на восьмом километре дороги Сысерть — Верхняя Сысерть — Охотхозяйство, а также мостовые переходы через Шуралку и Шитовский Исток на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Параллельно продолжается один из наиболее крупных инфраструктурных проектов в агломерации — реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. Работы ведутся на участке с 10-го по 24-й км. В 2026 году расширили еще 1,5 км магистрали, предусмотрев шестиполосное движение.

Полностью открыть движение по шести полосам на всем реконструируемом участке планируется в 2028 году. Завершить строительство предполагается в 2029 году. Расширение ЕКАД должно увеличить пропускную способность дороги и улучшить транспортное сообщение между территориями Екатеринбургской агломерации.

Добавим, что согласно задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 2030 году долю дорог, соответствующих нормативам необходимо довести до 60%. Сейчас показатель составляет 55,3%.

За оставшиеся годы региону предстоит увеличить показатель еще на 4,7 процентного пункта. Планируемое обновление дорожной сети предполагает не только ремонт покрытия, но и реконструкцию искусственных сооружений, развитие транспортных развязок и повышение безопасности движения.

Для Свердловской области эта задача имеет важное значение из-за широкой протяженности дорожной сети и разницы в транспортной доступности муниципалитетов. Если в крупных городах основная нагрузка приходится на магистрали с интенсивным движением, то для небольших населенных пунктов состояние отдельных дорог зачастую определяет возможность доступности социальных услуг, рабочих мест и особенно межмуниципальных маршрутов.

В 2026 году региональным властям удалось совместить финансирование крупных транспортных объектов с поддержкой муниципальных дорожных программ. Однако дальнейшее повышение нормативного состояния сети потребует сохранения значительных объемов вложений и контроля за качеством уже выполненных работ.