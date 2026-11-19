УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В Свердловской области в 2026 годув рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали участки дорог, ведущих к селам и деревням.Дорожники досрочно выполнили объем текущего года и часть работ, запланированных на 2027 год.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что кроме обновления покрытия, специалисты укрепляли обочины, обустраивали водопропускные трубы и тротуары, устанавливали устройства для безопасности дорожного движения, где это было необходимо.

Работы завершены: в муниципальном образовании Алапаевское на двух участках дороги Артемовский — село Арамашево общей протяженностью 9 км и на 9-ти километровом участке дороги от села Кулики до подъезда к селу Каменноозерское.

Завершены работы и на двух участках автодороги Каменск-Уральский — село Клевакинское.Вместо запланированных четырех километров обновили восемь на дороге Починок — Елани, которая связывает небольшие населенные пункты Новоуральского городского округа и муниципального округа Первоуральск.

Дополнительные объемы работ в текущем сезоне выполнили и на дороге Нижние Серги – Михайловск – Арти. В Белоярском округе отремонтировали 6 км автодороги деревня Ольховка — поселок Двуреченск.

На дороге между селами Трошково и Зубково в Тугулымском муниципальном округе привели в порядок участки общей протяженностью 1,6 км.Капитально отремонтировали единственный путь к селу Акинфиево. Это 15-километровый участок дороги Нижняя Салда –— Алапаевск. Первые 6 км ввели в эксплуатацию в прошлом году, оставшиеся девять — в этом сезоне.

«Продолжаются работы на дороге Нижняя Салда – поселок Басьяновский. Их тоже начали досрочно, поэтому ремонт будет завершен в 2027 году.Итоги дорожного сезона-2026 озвучу позже», — сообщил Д. Паслер.