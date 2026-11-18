УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Дорожники отремонтировали 257 км автомобильных дорог регионального значения в Свердловской области в 2026 году. Значительная часть работ выполнена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

«География дорожных работ у нас обширная. Ремонтировались как дороги с высокой интенсивностью движения, так и дороги, обеспечивающие транспортную доступность малых населенных пунктов. Всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на дорожные работы было направлено 12,4 миллиарда рублей, из них 5,9 миллиарда — это средства федерального бюджета. Кроме того, по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в виде субсидий и трансфертов мы направили муниципальным образованиям 7,4 миллиарда рублей 31 муниципалитету. Это позволило им отремонтировать более 90 километров дорог», — отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, значительный объем работ выполнили на севере области. В частности, обновили 18 км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель, завершается ремонт 16 км трассы Серов – Сосьва – Гари. Также отремонтировали четыре участка Серовского тракта на территориях Кушвинского, Новолялинского, Сосьвинского и Серовского муниципальных округов и Верхней Туры.

В рамках нацпроекта дорожники обновляли 13 мостов и один путепровод. В частности, были завершены работы на мосту через реку Сысерть на восьмом километре дороги Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство, а также на мостовых переходах через Шуралку и Шитовский Исток на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Кроме того, продолжается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги на участке с 10-го по 24-й км. В 2026 году расширили 1,5 км шестиполосной магистрали. Открыть движение по шести полосам на всем реконструируемом участке планируется в 2028 году, полностью завершить работы — в 2029 году.

В настоящее время на объектах продолжаются приемочные процедуры. Согласно задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 2030 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составить 60%. Сейчас показатель равен 55,3%.