УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Депутаты на очередном заседании екатеринбургской гордумы рассмотрели прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, сообщает департамент информполитики администрации города.

Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что за девять месяцев этого года оборот крупных и средних предприятий города увеличился на 6,8%.

Положительная динамика наблюдается и в объеме отгрузки товаров промышленными предприятиями. По итогам девяти месяцев показатель увеличился на 8,2% и составил 918 миллиардов рублей. В том числе отгрузка продукции обрабатывающих производств выросла на 7,3% — до 776 млрд руб.

За прошедший период 2026 года оборот розничной торговли с учетом инфляции вырос на 6,9% и составил более 440 млрд руб.

Объемы жилищного строительства остаются высокими. За январь–сентябрь в городе построили 1 млн 587 тыс. кв. м. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Активно расширяется программа комплексного развития территорий. В настоящее время реализуется 21 проект. В течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья.

В текущем году сохранилась тенденция к росту реальной заработной платы практически во всех отраслях экономики. В январе–августе среднемесячная начисленная заработная плата составила 124 тыс. руб., индекс реальной заработной платы — 103,1%.

По словам А. Прядеина, город продолжит развивать социальную инфраструктуру. В прогнозируемом периоде планируется построить три детских сада: один — в Кировском районе в 2027 году, еще два в Академическом районе в 2028–2029 годах. В сфере школьного образования основной акцент будет сделан на капитальном ремонте зданий. Кроме того, продолжится развитие сети общеобразовательных учреждений. Ожидается, что в 2027–2029 годах благодаря строительству новых школ количество мест в муниципальных образовательных учреждениях увеличится на 2 тыс. 800.

Продолжится и обновление подвижного состава общественного транспорта. Планируется ежегодно приобретать по пять трамваев и десять троллейбусов. Также на 2027–2029 годы запланирован ремонт дорог общей площадью 900 тыс. кв. м и тротуаров общей площадью 135 тыс. кв. м.

Среди наиболее значимых проектов развития — строительство транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, реконструкция ул. Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД, строительство улицы Ново-Садовой от проспекта Космонавтов до перспективной улицы Объездной, а также строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети в отдаленных районах города, рассказал А. Прядин.