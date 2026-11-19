УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В Екатеринбурге в период с 2027 по 2029 год планируют отремонтировать 900 тыс. кв. м дорог, 135 тыс. кв. м тротуаров и ввести в эксплуатацию ввести в эксплуатацию более пяти млн кв. м жилья. Такие данные приведены в прогнозе социально-экономического развития города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Представил депутатам екатеринбургской гордумы прогноз социально-экономического развития города директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.По его словам, сдержанные темпы экономического роста, наметившиеся еще в 2025 году, в Екатеринбурге сохраняются и в этом году. Так, оборот крупных и средних предприятий города за девять месяцев увеличился на 6,8%.

За этот же период объем отгрузки товаров промышленными предприятиями вырос на 8,2% и составил 918 млрд руб. В том числе отгрузка продукции обрабатывающих производств увеличилась на 7,3% — до 776 млрд руб.«В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на умеренный, но устойчивый рост промышленности. Стратегический вектор развития большинства предприятий — это создание суверенной продукции и реализация программ импортозамещения», — добавил А. Прядеин.

За прошедший период 2026 года оборот розничной торговли вырос на 6,9% с поправкой на инфляцию и составил более 440 млрд руб. Объемы жилищного строительства остаются высокими. За январь-сентябрь в городе построили 1 млн 587 тыс. кв. метров жилья. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Активно расширяется программа комплексного развития территорий. В настоящее время реализуется 21 проект.

В текущем году сохранилась тенденция к росту реальной заработной платы практически во всех отраслях экономики. За январь-август среднемесячная начисленная заработная плата составила 124 тыс. руб., темп роста реальной заработной платы — 103,1%.

В прогнозируемом периоде планируется строительство трех детских садов: в 2027 году — в Кировском районе, в 2028–2029 годах — в Академическом районе. В сфере школьного образования основной акцент будет сделан на капитальном ремонте зданий. Кроме того, продолжится работа по развитию сети общеобразовательных учреждений. Ожидается, что в 2027–2029 годах количество мест в муниципальных школах увеличится на 2 тыс.800 за счет строительства новых объектов.

Продолжится и обновление подвижного состава общественного транспорта. Ежегодно планируется приобретать пять трамваев и десять троллейбусов. Что касается строительства дорог, в приоритете транспортная развязка на пересечении переулка Базового, ул. Комсомольской и Сибирского тракта, ул. Амундсена (на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД), ул. Ново-Садовая (на участке от проспекта Космонавтов до перспективной ул. Объездной), а также строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети в отдаленных районах города.

«Представленный прогноз — это не потолок наших амбиций, а скорее реалистичный фундамент. Мы закладываем сдержанные темпы роста, трезво оценивая текущую макроэкономическую ситуацию, высокую стоимость заемных средств и глобальную неопределенность. Но именно такая консервативная база позволит сделать наш бюджет устойчивым», — резюмировал А. Прядеин.