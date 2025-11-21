Власти Екатеринбурга представили прогноз социально-экономического развития на 2026 год

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов депутатам гордумы представил директор департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Он подчеркнул, что динамика основных показателей экономики соответствует траектории роста, необходимых для достижения поставленных Президентом России целей.

Согласно его данным, в текущем году рост экономики Екатеринбурга сохраняется, но по сравнению с предыдущими периодами его темпы замедлились. Оборот крупных и средних предприятий города за 9 месяцев увеличился на 6,2%.

За последние девять месяцев объем отгрузок товаров крупных и средних предприятий промышленности увеличился на 12,5%, а объем отгрузки обрабатывающих производств — на 15%. Опережающий рост демонстрируют производства транспортных средств, бумаги, пищевых продуктов и напитков.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение положительной динамики промышленного производства, где драйверами роста станут отрасли, ориентированные на внутреннее потребление и импортозамещение. Оборот розничной торговли увеличился и составил 106,4% к уровню прошлого года.

Объемы жилищного строительства в 2025 году остаются высокими. За январь-октябрь построено 1 млн 224 тыс. кв. м жилья, что на 6% больше, чем в прошлом году. Всего в этом году ожидается ввод в эксплуатацию почти 1 млн 700 тыс. кв. м. Набирает обороты и программа комплексного развития территорий (КРТ), на данный момент в городе реализуется 18 таких проектов. Всего в прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья.

Что касается рождаемости, в 2025 году родилось 15 тыс. 40 человек, а естественный прирост населения составил 733 человека. К концу прогнозируемого периода ожидается увеличение численности постоянного населения Екатеринбурга до 1 млн 627 тыс. человек.

На рынке труда продолжает увеличиваться количество самозанятых, а его дальнейшее развитие будет направлено прежде всего на обеспечение роста производительности труда и повышение гибкости трудовых отношений.

«Приоритеты нашей работы не меняются — это национальные цели, в частности развитие сети учреждений в социальной и сфере образования, в сфере благоустройства и модернизации городского транспорта. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи», — резюмировал А. Прядеин.