УрБК, Москва, 25.11.2026. Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора с начала 2026 г. вырос в 6,6 раза — с 587 млрд руб. на 1 января до 3,86 трлн руб. на 24 ноября, следует из расчетов «Ведомостей» по данным Банка России.

Это значит, что банки занимают у ЦБ больше средств, чем размещают у него, с учетом свободных остатков на корсчетах сверх обязательных резервов. Национальное рейтинговое агентство (НРА) в новом обзоре банковского сектора называет структурный дефицит ликвидности главным вызовом года.

В конце января и начале февраля банковский сектор еще 4 четыре раза выходил в профицит. С 5 февраля ЦБ фиксировал дефицит на каждую отчетную дату, а его среднемесячная величина росла девять месяцев подряд — со 142 млрд руб. в феврале до 1,93 трлн руб. в июне и 3,93 трлн руб. в среднем за ноябрь (на 24-е число). Максимума с начала года дефицит достиг 20 ноября — 4,11 трлн руб.

В середине августа текущего года ЦБ заявлял, что не видит признаков дефицита ликвидности в банковском секторе, а рост ставок он объяснял стратегией отдельных крупных банков по управлению своими средствами на корсчетах в Банке России.