Банк России не видит признаков дефицита ликвидности в банковском секторе

УрБК, Москва, 12.08.2026. В российском банковском секторе достаточно ликвидности. Рост ставок связан со стратегией отдельных крупных банков по управлению своими средствами на корсчетах в Банке России, следует из комментария регулятора «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Регулятор отмечает, что в среднем за июль ставка RUONIA находилась вблизи ключевой ставки. «Несмотря на привлекательные рыночные условия, некоторые потенциальные кредиторы оставляли избыточную ликвидность на своих корсчетах в Банке России вместо ее размещения на денежном рынке. В результате банки-заемщики предлагали оставшимся кредиторам более высокие ставки для привлечения нужного объема средств», — говорится в комментарии.

Банк России, чтобы компенсировать возросший спрос на ликвидность и сузить спред, провел три аукциона репо «тонкой настройки». Банки завершили июньский период усреднения обязательных резервов со значительным избытком средств на корсчетах, который они были вынуждены разместить на депозитах постоянного действия, подчеркивает регулятор.

По данным регулятора, потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в среднем за июль составила 5,1 трлн руб. (в июне — тоже 5,1 трлн руб.). Структурный дефицит ликвидности в июле вырос на 0,3 трлн руб. Спрос на наличные деньги в обращении увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет: за июль 2026 года их объем в обращении возрос на 0,7 трлн руб. (июнь — 0,5 трлн руб.).

ЦБ сохраняет прогноз по структурному дефициту ликвидности сектора на 2026 год: по-прежнему оценивает его в 2,4-3,6 трлн руб. (потребность банков в привлечении ликвидности на аукционах — в 6-7,2 трлн руб.).