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14 августа 202612:27

Структурный дефицит ликвидности в банках РФ превысил 2,7 трлн руб.

УрБК, Москва, 14.08.2026. Структурный дефицит ликвидности в российском банковском секторе превысил 2,7 трлн руб. по итогам 13 августа. Это следует из данных Банка России.

Структурный дефицит возникает, когда объем средств, которые банки занимают у регулятора, превышает сумму средств кредитных организаций на депозитах и корреспондентских счетах в ЦБ.

По данным регулятора, на 13 августа разница превысила 2,7 трлн руб. Такой уровень структурного дефицита не фиксировался с марта 2022 года, когда банковский сектор столкнулся с проблемами с ликвидностью на фоне кризисных явлений.

С начала 2026 года показатель существенно вырос. На 1 января он составлял 587 млрд руб., с апреля устойчиво превышал 1 трлн руб., а в июле–августе достигал 2-2,7 трлн руб. На этом фоне представители крупных банков стали публично говорить о ситуации с ликвидностью как о проблеме.

«Как ни странно, я про этот дефицит слышу от клиентов, от институциональных клиентов, видно, что это обсуждается в банковском сообществе, и есть какое-то беспокойство», — отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

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