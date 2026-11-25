УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Выручка свердловской компании Groom, работающей в сфере товаров и услуг для животных, в 2026 году превысила 1,5 млрд руб. против около 1 млрд руб. годом ранее. Компания расширяет производство, развивает международную сеть груминг-салонов и выходит на новые зарубежные рынки, сообщил основатель бизнеса Денис Четиков.

В экосистему Groom входят около 240 салонов груминга, производство средств по уходу за животными и 11 академий груминга. В 2026 году компания запустила новое направление GROOM Technology, а также получила главную награду азиатского чемпионата мира по грумингу Golden Touch Award International 2026 в Китае.

«В России мы крупнейшая сеть, а в мире только сеть из США может составить нам конкуренцию по количеству салонов, но у них нет экосистемы. Поэтому мы являемся крупнейшей экосистемой в мире. Особо гордимся тем, как плотно зашли в страны дальнего зарубежья и подсанкционные страны», — рассказал Д. Четиков.

По его словам, Groom работает в Казахстане, Армении, Белоруссии, Саудовской Аравии, Ливане, ОАЭ и Канаде. Международное развитие компании строится по партнерской модели. В частности, в Саудовской Аравии открыт второй салон, в Казахстане к площадке в Алматы добавилась Астана. В Ливане подписан договор об открытии академии груминга, а в Дубае и Абу-Даби ведутся переговоры о запуске пяти салонов. Также компания рассматривает выход на рынок ЮАР.

«В период стрессов люди берут домашних животных, отдавая им всю свою любовь, и обеспечивают максимальный уход и заботу. Особый рост в зообизе демонстрируют ниши груминга, ветеринарии и всех смежных услуг по уходу за домашними животными», — отметил предприниматель.

Согласно стратегии компании, к 2035 году ее экосистема должна объединить 4 тыс. салонов и 100 академий в 40 странах мира.

Развитию экспорта способствовали меры поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). В 2023 году компания при содействии Центра поддержки экспорта фонда участвовала в международной выставке в Турции, в 2025 году — в ОАЭ. Фонд также помогал с подготовкой документов для международной регистрации товарного знака в Азербайджане, Армении и Саудовской Аравии, поиском зарубежных партнеров и организацией переговоров.

«Отправной точкой к развитию экспорта послужила выставка франшиз в Шанхае. После этого благодаря фонду поддержки предпринимательства мы зашли в Стамбул. В Стамбуле появился первый франчайзер, благодаря которому мы сейчас активно развиваемся в Саудовской Аравии. Мы ощущаем поддержку и от фондов, и от государства на разных этапах нашей деятельности», — рассказал Д. Четиков.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, Groom является примером комплексного использования инструментов государственной поддержки для выхода на международные рынки.

Компания представила свои производственные и экспортные проекты в рамках «Экспортного забега», организованного фондом перед ежегодным форумом «Экспортный марафон». Он состоится 8 декабря в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна». В этом году мероприятие пройдет под национальным брендом «Сделано в России».