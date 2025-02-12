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За три года малый и средний бизнес Свердловской области заключил зарубежных контрактов на 3,5 млн долларов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Малый и средний бизнес Свердловской области заключил зарубежных контрактов на сумму порядка 3,5 млн долларов за три года. Помощь в поиске иностранного партнерства оказал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что с начала 2022 года свердловские предприниматели, воспользовавшиеся услугой, смогли развить деловые связи с большим количеством стран, среди которых Китай, Германия, Турция, ОАЭ, Казахстан.
«На данный момент СОФПП может помочь с поиском покупателя в 16 странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция и Узбекистан», — сказал В. Третьяков.

В свою очередь, директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что эта бесплатная для свердловских экспортеров услуга — одна из самых результативных мер поддержки, которая при высокой готовности компании к экспорту может привести к заключению реальных контрактов. Поиск иностранного партнера занимает до 20 рабочих дней.

Он уточнил, что после того, как заявка компании поступила в работу и была проверена, специалисты ЦПЭ определяют перспективность продукта для целевого рынка, составляют предварительный список потенциальных партнёров, рассылают презентационные материалы о компании и уточняют интерес к продукции у потенциальных покупателей, а в завершение готовят рекомендации по дальнейшей коммуникации с клиентом.

Директор международной экосистемы GROOM Денис Четиков выразил благодарность СОФПП и сообщил, что его компания за четыре года значительно продвинулась и вышла на новый уровень, при содействии фонда.

«Мы с фондом много работаем по разным направлениям. Одно из последних значимых событий — поддержка нашего участия в выставке франшиз в Стамбуле. Это просто выдвинуло наш бизнес на новый уровень. Мы получили партнеров, с которыми открываем уже второй салон в Саудовской Аравии и планируем запуск производства косметики, также договорились об открытии салона в Дубае», — сказал Денис Четиков.
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