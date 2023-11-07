В Екатеринбурге открылось предприятие полного цикла по производству косметики для домашних животных

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге на базе технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» открылось первое опытное производство косметики для собак и кошек. Гигиеническую и уходовую продукцию начала выпускать компания Groom, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что это первое производство по изготовлению импортозамещающей продукции в данной отрасли, и компании будет оказана поддержка.



«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению инвестиционной активности в ключевых секторах экономики. Освободившиеся ниши открывают перед нашим бизнесом новые горизонты. Проект компании Groom — отличный пример продвижения предпринимательской инициативы. Открытие опытного производства на площадке технопарка «Университетский» — только первый этап. В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на российском рынке груминга. Мы окажем необходимую поддержку проекту», — сказал Вадим Третьяков.



Идея разработки собственной линейки уходовых средств для домашних животных у владельцев компании Groom появилась в 2020 году, когда возникли первые перебои с поставкой косметики для груминга из-за рубежа.



В 2023 году Groom стала резидентом технопарка «Университетский». Здесь запущено производство полного цикла, которое включает лабораторию по разработке формул продуктов и промышленный цех.



В планах — строительство крупного зооцентра с производительной мощностью 160 т в месяц, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных на одной площадке. Проект оценивается в 260 млн руб. и находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.