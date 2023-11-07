В Екатеринбурге открылось предприятие полного цикла по производству косметики для домашних животных

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...02.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать работу по созданию технопарка в сфере электронной промышленности
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Свердловской области сформирована рабочая группа, отвечающая за создание технопарка в ...25.07.2014 Строительство первой очереди технопарка «Университетский» планируется завершить до конца 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Строительство первой очереди технопарка «Университетский» будет вестись в ...30.06.2011 Александр Якоб утвердил проект технопарка «Университетский»
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении основной части проекта ...