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07.11.2023

В Екатеринбурге открылось предприятие полного цикла по производству косметики для домашних животных

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге на базе технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» открылось первое опытное производство косметики для собак и кошек. Гигиеническую и уходовую продукцию начала выпускать компания Groom, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что это первое производство по изготовлению импортозамещающей продукции в данной отрасли, и компании будет оказана поддержка.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению инвестиционной активности в ключевых секторах экономики. Освободившиеся ниши открывают перед нашим бизнесом новые горизонты. Проект компании Groom — отличный пример продвижения предпринимательской инициативы. Открытие опытного производства на площадке технопарка «Университетский» — только первый этап. В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на российском рынке груминга. Мы окажем необходимую поддержку проекту», — сказал Вадим Третьяков.

Идея разработки собственной линейки уходовых средств для домашних животных у владельцев компании Groom появилась в 2020 году, когда возникли первые перебои с поставкой косметики для груминга из-за рубежа.

В 2023 году Groom стала резидентом технопарка «Университетский». Здесь запущено производство полного цикла, которое включает лабораторию по разработке формул продуктов и промышленный цех.

В планах — строительство крупного зооцентра с производительной мощностью 160 т в месяц, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных на одной площадке. Проект оценивается в 260 млн руб. и находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.
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