УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Амфитеатр для проведения концертов и других мероприятий под открытым небом построили на территории гимназии «Арт-этюд» в Екатеринбурге. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 70–80%, сообщил директор ЗАО «Отделстрой» (входит в холдинг «Атом») Евгений Беляев.

Ход строительства гимназии накануне оценил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов. По словам представителя подрядчика, работы ведутся по графику, во всех семи блоках здания запущено отопление. Завершены инженерные сети и черновые работы, продолжаются внутренняя и внешняя отделка, монтаж электросетей и оборудования.

«На 70-80% выполнено благоустройство территории: уже можно оценить пришкольный стадион и амфитеатр, где будут проходить мероприятия под открытым небом для жителей района», — рассказал Е. Беляев.

Площадь здания гимназии составляет 32 тыс. кв. м. В нем предусмотрены 44 учебных класса, помещения для дополнительного образования, четыре спортивных зала и танцевальный зал, столовая на 560 мест и библиотечно-информационный центр. Для младших и старших школьников организуют отдельные потоки, а помещения дополнительного образования разместят в самостоятельных блоках.

Концертный зал рассчитан на 600 зрителей. При его проектировании предусмотрели галерею сцены, обслуживающие мостики и подвесные системы. По вместимости и оснащению он будет соответствовать профессиональным концертным площадкам города.

В гимназии планируют организовать занятия музыкой, танцами, театральным и цирковым искусством. По информации Р. Галямова, опубликованной в его канале в мессенджере «Макс», учреждение будет носить имя композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина.