УрБК, Москва, 24.11.2026. В июле-сентябре 2026 года конечные цены для покупателей на сопоставимые товары на Ozon и Wildberries увеличились на 11,2% год к году, следует из данных Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).

В I квартале 2026 года этот рост не превышал 1,29% год к году. Согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2026 года инфляция в РФ составила 5,04%. Рост цен на маркетплейсах может быть связан с атаками на логистическую инфраструктуру онлайн-платформ, начавшимися во второй половине июля этого года, рассказал «Коммерсанту» руководитель АПЭТ Алексей Москаленко.

Кроме того, на них повлияли дефицит топлива и снижение скидок для покупателей со стороны онлайн-площадок. Сами маркетплейсы утверждают, что эти факторы на цены не влияли.

Рост цен затрагивает как маркетплейсы, так и традиционную розницу, отмечают в Ассоциации участников рынка электронной коммерции: дефицит топлива мог сделать перевозки дороже в обоих каналах. Кроме этого, продавцы стали повышать цены на свои товары для сохранения оптимального уровня прибыльности.

Изменение системы штрафов для продавцов на маркетплейсе Ozon, которое вступит в силу 19 ноября, приведет к повышению цен на товары на 3–5%. В первую очередь дополнительные расходы могут затронуть небольших селлеров и продавцов низкомаржинальной продукции.