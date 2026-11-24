УрБК, Магнитогорск, 24.11.2026. Общественные инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора ознакомились с природоохранными проектами Магнитогорского металлургического комбината (ММК), направленными на снижение выбросов в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В рамках визита инспекторы посетили электросталеплавильный цех, где в 2022 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» ввели в эксплуатацию системы аспирации. Стоимость проекта составила 2,7 млрд руб. Комплекс включает новую пылегазоулавливающую установку для дуговой электросталеплавильной печи № 1 производительностью 2,4 млн куб. м в час. Также была реконструирована прежняя установка и объединена с системой очистки газов печи № 2. Производительность объединенного комплекса составляет 2,3 млн куб. м в час.

Отходящие газы и неорганизованные выбросы улавливаются крышными зонтами, проходят очистку, после чего пыль утилизируется. По данным предприятия, остаточная запыленность на рабочих местах не превышает 6 мг/куб. м, а концентрация взвешенных частиц после аспирации составляет не более 10 мг/куб. м.

Также инспекторы посетили доменный цех, где ознакомились с работой первой и второй доменных печей. Их реконструировали в 2018–2020 годах. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на объектах установили системы аспирации и закрытые горновые желоба. На каждой печи работают две системы очистки: одна предназначена для газов литейного двора, другая — для подбункерных помещений.

По данным ММК, фактические выбросы в атмосферу составляют 10–20 мг/куб. м, а запыленность в рабочей зоне — менее 6 мг/куб. м. На предприятии отмечают, что модернизация оборудования позволила снизить воздействие производства на окружающую среду и улучшить условия труда сотрудников.

Общественный инспектор Росприроднадзора Эдуард Зуев положительно оценил природоохранную работу комбината.

«То, что делает комбинат в плане экологии, какие суммы тратятся на экологические программы — это просто грандиозно, огромное спасибо от горожан. И хочу отметить, что уже стало доброй традицией совместная работа между общественными инспекторами Магнитогорска и природоохранной службой ММК. Мне неоднократно довелось бывать на комбинате, и каждый раз нам показывают новые или реконструированные объекты, направленные на улучшение экологии города», — отметил он.