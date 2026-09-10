Экологические проекты ММК представлены на фотовыставке «Чистый воздух»

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2026. Фотографии производственных объектов Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») представлены на выставке, посвященной основным достижениям предприятий Челябинской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что открытие экспозиции, рассказывающей о ключевых экологических инициативах и результатах работы промышленности по снижению воздействия на окружающую среду, состоялось во Дворце металлургов им. С. Орджоникидзе. Фотопроект реализован по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и поочередно проводится в 12 городах.

ММК участвует в проекте «Чистый воздух» с 2019 года и реализует масштабную программу комплексных технологических и природоохранных мероприятий с общим объемом инвестиций 69 млрд руб. На сегодняшний день выполнено 18 из 20 запланированных мероприятий, что обеспечило снижение выбросов на 20,15% или 38,8 тыс. т. В числе завершенных проектов — ввод в строй в 2019 году аглофабрики № 5 производительностью до 5,5 млн тонн агломерата в год. Новое подразделение позволило прекратить эксплуатацию устаревшего оборудования агломерационной фабрики № 4 в результате чего выбросы пыли сократились в два раза, а диоксида серы — в четыре раза.

Модернизация систем аспирации доменных печей стала одним из ключевых пунктов масштабной экологической программы ММК, направленной на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Перевооружение включало глубокую модернизацию литейных дворов с установкой современных гидравлических машин и закрытых желобов. Новая мощная система аспирации эффективно улавливает выбросы, направляя пыль на переработку и значительно улучшая условия труда.

В 2022 году в кислородно-конверторном цехе запущены эффективные газоочистные сооружения над конверторами № 2, 3 и отделением перелива чугуна. Модернизирована система очистки и в электросталеплавильном цехе, где за дуговой печью № 1 закрепили отдельную газоочистную установку. Это позволило снизить концентрацию пыли в выбросах до минимальных нормативных показателей. Современное оборудование ежегодно улавливает около 60 тыс. т пыли.

Главным экологическим проектом последнего времени стал запуск в 2024 году коксовой батареи № 12, которая является самой мощной в России и построена с применением наилучших доступных технологий. Комплекс оснащен 32 системами аспирации с остаточной запыленностью не более 10 мг/м, а также уникальными установками десульфурации и денитрификации, снижающими выбросы диоксида серы и окислов азота. Это позволило вывести из эксплуатации сразу шесть устаревших коксовых батарей и дополнительно снизить выбросы в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.

Фотовыставка «Чистый воздух» в Магнитогорске продлится до 10 октября, вход для всех желающих свободный, сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».