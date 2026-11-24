УрБК, Москва, 23.11.2026. Офис по туризму Малайзии (TourismMalaysia) разработал маркетинговую кампанию «VisitMalaysia 2026-2027». В кампанию включены объекты природного и культурного наследия Малайзии, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Офис по туризму Малайзии (TourismMalaysia) посвятит национальную маркетинговую кампанию «VisitMalaysia 2026–2027» развитию туристической индустрии страны, что соответствует Целям устойчивого развития ООН (UNSDG)», — сообщили в пресс-службе офиса.

Так, в кампанию 2026-2027 года вошел национальный парк Кинабалу (Сабах). Это первый объект ЮНЕСКО в Малайзии, включенный в список в 2000 году. Парк расположен в штате Сабах на острове Борнео и знаменит горой Кинабалу (4 095 м), высочайшей вершиной страны и всей Юго-Восточной Азии.

Еще один объект ЮНЕСКО с 2000 года — национальный парк Гунунг-Мулу (Саравак). Здесь находится крупнейшая в мире пещерная система — пещера Чистой воды (ClearwaterCave) с более чем 200 км исследованных ходов. Оленья пещера (DeerCave) парка считается крупнейшим пещерным проходом в мире и служит домом для трех миллионов летучих мышей.

Джорджтаун (Пенанг). С 2008 года исторические города Малаккского пролива — Джорджтаун и Малакка — внесены в список ЮНЕСКО как единый объект, отражающий 500-летнюю историю морской торговли и смешения азиатских и европейских культур.

Джорджтаун, столица острова Пенанг. Город называют столицей стрит-арта, а также он славится старинными китайскими клановыми домами на сваях над водой и богатой гастрономией, включающей малайскую, китайскую и индийскую кухни.

В кампанию войдет и Малакка — город, который ведет свою историю с 1400 года. Здесь можно увидеть португальскую крепость А'Фамоза, голландскую ратушу Стадтхейс, церковь Святого Павла и форт Святого Иоанна.

Наименее известный объект ЮНЕСКО в Малайзии, включенный в список в 2012 году — долина Ленггонг (Перак). Археологическая долина в штате Перак хранит следы жизни первобытных людей на протяжении почти двух миллионов лет.

В июле 2025 года Лесной парк FRIM (Селангор) стал шестым объектом ЮНЕСКО в Малайзии, а в 2026 году парк отмечает 100-летие. В 1920-х годах колониальные промышленники уничтожили джунгли Селангора ради добычи олова, но малайзийские ботаники вручную воссоздали сложнейшую экосистему, высаживали тропические деревья и возвращали в эти края птиц и животных. Так появился крупнейший в мире рукотворный тропический лес.

TourismMalaysia — это государственное агентство при Министерстве туризма, искусства и культуры Малайзии. Слоган организации — «Малайзия — TrulyAsia».