УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Около 14 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области в 2026 году. Это в 14 раз больше, чем годом ранее, сообщила руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Мария Якушева.

По ее словам, в 2027 году миграционное законодательство планируется ужесточить. В частности, патенты на работу могут аннулировать у иностранцев, чей доход окажется ниже прожиточного минимума или сведения о доходах которых отсутствуют.

«В автоматическом режиме к нам в базу будут падать данные из федеральной налоговой службы. Мы будем онлайн видеть, у кого этот минимум не подтвердился в течение месяца. Мы этим гражданам разрешительные документы аннулируем и им дается 15 дней для того, чтобы покинуть территорию страны, включая всех членов семьи», — рассказала М. Якушева в эфире ОблТВ.

Кроме того, правительство РФ намерено запретить иностранным гражданам работать в такси с 2027 года в Свердловской и Оренбургской областях. Это следует из проекта постановления, подготовленного Минтрудом РФ.