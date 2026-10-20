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С начала 2026 года из Свердловской области выдворили более 2,7 тысячи нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. С начала 2026 года судебные приставы Свердловской области выдворили из России 2 тыс. 769 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что за несколько недель октября выдворено 174 иностранных гражданина.

Большинство нарушителей выявлены во время совместных рейдов МВД и Росгвардии. Граждане прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований, и были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», отмечается в сообщении.

Все иностранные граждане оштрафованы. Суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России. «Выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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