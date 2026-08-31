C начала года из Свердловской области депортировано более 2 тысяч нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. C начала 2026 года из Свердловской области депортировано 2 тыс. 300 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России региона.

Только за август текущего года решением судебных приставов выдворено 220 иностранных граждан (с января 2026 года выдворено 2 тыс. 316 человек), нелегально находившихся на территории России. Нарушители признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), и оштрафованы.

Суд также вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — сообщило ведомство.