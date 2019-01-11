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Вчера, 13:02

За нарушение визового режима из Свердловской области депортировано с начала 2024 года более 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Только за прошедшую неделю судебными приставами было оштрафовано и выдворено более 184 иностранцев. Иностранные граждане из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии прибыли в Свердловскую область на заработки, но находились на территории Российской Федерации не имея на то законных оснований», — пояснили в ведомстве.

После оформления всех необходимые документов депортируемые были препровождены судебными приставами до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
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