За нарушение визового режима из Свердловской области депортировано с начала 2024 года более 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



«Только за прошедшую неделю судебными приставами было оштрафовано и выдворено более 184 иностранцев. Иностранные граждане из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии прибыли в Свердловскую область на заработки, но находились на территории Российской Федерации не имея на то законных оснований», — пояснили в ведомстве.



После оформления всех необходимые документов депортируемые были препровождены судебными приставами до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.