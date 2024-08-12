Судебные приставы с начала 2024 года депортировали с территории Свердловской области более 2,9 тыс. нарушителей миграционного режима

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Судебные приставы Свердловской области с начала 2024 года депортировали более 2 тыс. ...22.07.2024 Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года
В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 иностранных нарушителя миграционного ...22.07.2024 Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 ...15.04.2024 За нарушение визового режима из Свердловской области депортировано с начала 2024 года более 600 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в ...27.11.2018 За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. За минувшую неделю судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 86 ...