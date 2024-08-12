УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:01

Судебные приставы с начала 2024 года депортировали с территории Свердловской области более 2,9 тыс. нарушителей миграционного режима

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Судебные приставы Свердловской области с начала 2024 года депортировали 2 тыс. 945 нелегально находившихся на территории Российской Федерации иностранных граждан. Только за сентябрь судебными приставами выдворено более 400 иностранцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Так, граждане из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

«После того, как суд вынес постановление о штрафе, а также о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России, судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу РФ», — уточнили в пресс-службе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.08.2024 Судебные приставы Свердловской области с начала года депортировали более 2 тыс. иностранных граждан за нарушение миграционного режима

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Судебные приставы Свердловской области с начала 2024 года депортировали более 2 тыс. ...

22.07.2024 Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года

В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 иностранных нарушителя миграционного ...

22.07.2024 Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 ...

15.04.2024 За нарушение визового режима из Свердловской области депортировано с начала 2024 года более 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в ...

27.11.2018 За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. За минувшую неделю судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 86 ...

Популярные новости
Вчера, 15:44Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (11)
Сентябрь 2024 (698)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18