Судебные приставы с начала 2024 года депортировали с территории Свердловской области более 2,9 тыс. нарушителей миграционного режима

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Судебные приставы Свердловской области с начала 2024 года депортировали более 2 тыс. ...

Судебные приставы Свердловской области с начала года депортировали более 2 тыс. иностранных граждан за нарушение миграционного режима

В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 иностранных нарушителя миграционного ...

Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В I полугодии 2024 года с территории Свердловской области депортировали 1 тыс. 654 ...

Судебные приставы депортировали с территории Среднего Урала 1 тыс. 654 иностранца в I полугодии 2024 года

За нарушение визового режима из Свердловской области депортировано с начала 2024 года более 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области с начала 2024 года 636 иностранных граждан признаны виновными в ...