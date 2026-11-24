УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев сложил полномочия и завершил службу,

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что В. Теряеву 58 лет. В МЧС он работал более 40 лет. В марте 2015 года его назначили на должность первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

«В августе 2017 года перевели на должность заместителя руководителя свердловского главка, а на пост главы регионального ведомства он был назначен 5 июня 2018 года», — рассказали в пресс-службе.

О его преемнике ведомство не сообщает.