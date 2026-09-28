Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сложил полномочия

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно сложил полномочия руководителя города в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области. Заявление о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата регионального парламента, поступило в областную избирательную комиссию, сообщил ее секретарь Игорь Буртов.

Информацию об уходе Алексея Орлова с должности подтвердили в городской администрации. «Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий Главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции Главы со статусом депутата. Решение об отставке, в соответствии с Уставом города, будут принимать депутаты Гордумы. Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске», — говорится в сообщении департамента информполитики горадминистрации.

А. Орлов был избран депутатом Заксобрания по списку «Единой России» в составе Кировской территориальной группы единого округа. Согласно законодательству, полномочия главы Екатеринбурга несовместимы со статусом депутата областного парламента. Кандидатов на должность главы Екатеринбурга представляет губернатор Свердловской области, после чего их утверждает городская дума.

Алексей Орлов возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 года. До этого, в декабре 2020 года, он стал первым заместителем главы города, а затем исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. 9 февраля 2021 года депутаты городской думы избрали его главой Екатеринбурга. В феврале 2026 года Орлов был переизбран на второй пятилетний срок: за его кандидатуру проголосовали 33 депутата, один воздержался.

За время работы Алексея Орлова в Екатеринбурге началась транспортная реформа, продолжилось обновление общественного транспорта, развивалась городская инфраструктура и благоустройство. Среди заметных проектов этого периода — реконструкция Макаровского моста, развитие трамвайного сообщения с Верхней Пышмой, обновление общественного транспорта и подготовка к 300-летию Екатеринбурга. Сам Орлов среди главных результатов своей работы выделял транспортную реформу и благоустройство набережной Исети.

До перехода в администрацию Екатеринбурга Орлов работал в правительстве Свердловской области. В 2012 году он стал заместителем председателя регионального правительства, в 2014 году — первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, позднее занимал должность первого заместителя губернатора.