Начальник УМВД по Екатеринбургу покинул пост

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Начальник Управления министерства внутренних дел (УМВД) по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк покинул пост и получил новую должность.

В глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых сообщил, что В. Позняк назначен заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области по вопросам в сфере миграции. Эта должность в региональном управлении вводится впервые.

Виктор Позняк возглавлял полицию Екатеринбурга более 1,5 лет — он был назначен на этот пост в феврале 2025 года. В том числе он курировал комплектование гарнизона, профилактику киберпреступности и другие.

Заместитель начальника управления ГУ МВД региона генерал Петр Кривегин тоже покинул пост. В данный момент генерал находится в отпуске, после которого он вернется на службу на непродолжительное время, рассказали в пресс-службе.