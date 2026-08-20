В Екатеринбурге растет доля несовершеннолетних среди жертв мошенников

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В Екатеринбурге за последние три месяца заметно увеличилось число несовершеннолетних, которых мошенники втягивают в противоправные действия. Об этом заявил на пресс-конференции начальник городского УМВД, полковник полиции Виктор Позняк.

По его словам, схема строится на психологическом давлении: мошенники устанавливают контакт с подростками в социальных сетях и под угрозой привлечения к ответственности за пособничество террористическим организациям склоняют их к совершению преступлений. В качестве примера полковник привел недавний случай: несовершеннолетний, действуя по указанию злоумышленников, с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки») распилил сейф и похитил свыше 2 млн руб.

По данным полиции, за семь месяцев 2026 года в Екатеринбурге зарегистрировано 2865 преступлений, связанных с мошенничеством, — это на 81 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень раскрываемости таких преступлений остается относительно высоким и составляет 75,4%. Совокупный ущерб, нанесенный жителям города действиями мошенников, оценивается в 1,5 млрд руб.

В связи с обострением ситуации полковник Виктор Позняк обратился к родителям с настоятельной рекомендацией проявлять повышенную бдительность в отношении поведения детей. По словам полицейского, тревожными сигналами могут служить внезапная скрытность, неразговорчивость и повышенная раздражительность подростка — эти изменения могут свидетельствовать о том, что ребенок попал под влияние злоумышленников.