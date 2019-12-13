В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В УМВД России по Екатеринбургу личному составу представили нового начальника гарнизона. Им стал подполковник Максим Метелица. Соответствующий приказ утвердил начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.



Максим Метелица родился в 1987 году. В 2007 году он начал работать оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. В 2012 году начал руководить отделением по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году стал замначальника отдела уголовного розыска. В том же году закончил обучение по специальности «Юриспруденция». После он был повышен до замначальника ОВД Серова, а затем возглавлял ОВД Новоуральска. Оттуда он был переведен на свою новую должность в Екатеринбурге.



«Подполковник Метелица после вручения ему нового служебного удостоверения искренне выразил слова благодарности руководству главка за оказанное высокое доверие. Он заверил, что предпримет максимум усилий для скорейшего ознакомления с обстановкой в Екатеринбурге, коллективом гарнизона, с коллегами из других силовых ведомств и органов власти, а также с имеющимися проблемными вопросами для их оперативного решения», — прокомментировал В. Горелых.