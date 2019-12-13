УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В УМВД России по Екатеринбургу личному составу представили нового начальника гарнизона. Им стал подполковник Максим Метелица. Соответствующий приказ утвердил начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Максим Метелица родился в 1987 году. В 2007 году он начал работать оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. В 2012 году начал руководить отделением по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году стал замначальника отдела уголовного розыска. В том же году закончил обучение по специальности «Юриспруденция». После он был повышен до замначальника ОВД Серова, а затем возглавлял ОВД Новоуральска. Оттуда он был переведен на свою новую должность в Екатеринбурге.

«Подполковник Метелица после вручения ему нового служебного удостоверения искренне выразил слова благодарности руководству главка за оказанное высокое доверие. Он заверил, что предпримет максимум усилий для скорейшего ознакомления с обстановкой в Екатеринбурге, коллективом гарнизона, с коллегами из других силовых ведомств и органов власти, а также с имеющимися проблемными вопросами для их оперативного решения», — прокомментировал В. Горелых.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2019 Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении

Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Соответствующую ...

13.12.2019 Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении из органов ...

15.09.2017 Назначен новый начальник УМВД России по Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 14 сентября 2017 года подполковник ...

12.03.2013 Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен Вячеслав Горев

Начальником ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен бывший начальник отделения ГИБДД ОВД Ирбита, подполковник полиции ...

12.03.2013 ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вячеслав Горев

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Начальником ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен бывший начальник отделения ГИБДД ОВД ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (270)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18