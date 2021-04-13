В Екатеринбурге за год на 28% выросло количество мошеннических преступлений в сфере IT-технологий

Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным ...13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% ...12.10.2020 В Свердловской области в 2020 году на 61,7% выросло число преступлений с применением IT-технологий
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. В Свердловской области за 9 месяцев 2020 года на 61,7% по сравнению с аналогичным ...10.07.2020 Доля преступлений в сфере IT в России составила 22%
УрБК, Москва, 10.07.2020. За январь-июнь 2020 года количество преступлений в сфере IT увеличилось на 91,7% по сравнению ...27.09.2019 В России на 66% выросло число IT-преступлений
Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост преступлений в IT-сфере на 66%, до 180 тыс. Об этом сообщает ...