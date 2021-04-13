В Екатеринбурге за год на 28% выросло количество мошеннических преступлений в сфере IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Екатеринбурге за первые два месяца 2024 года было зарегистрировано 275 преступлений с признаками мошенничества в сфере IT-технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их количество выросло на 27,5%. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Максим Метелица.



«По итогам двух месяцев на территории Екатеринбурга зарегистрировано 435 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 275 совершены в сфере IT-технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост общего количества мошеннических действий составил более 30%, в сфере IT — 27,5%», — рассказал Максим Метелица.



Он также пояснил, что в основном мошенники используют одни и те же схемы. Так, 70% от общей доли регистрируемых преступлений составляют звонки от лжепредставителей силовых ведомств. На втором месте преступления, когда поступает сообщение от «руководителя» с указанием ответить на звонок от «представителя силовых ведомств» и оказать ему содействие.



Также остаются популярными схемы, когда злоумышленники представляются оператором сотовой связи и указывают на необходимость пролонгации договора на оказание услуг. Остается в ходу и схема «родственник попал в ДТП», однако ее жертвами чаще становятся пожилые граждане.