Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый опорный пункт полиции в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый опорный пункт полиции в Академическом районе. Удобное служебное помещение для муниципалитета подобрал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое».



Алексей Орлов отметил, что городские власти с 2012 года ежегодно предусматривают финансирование для приобретения нежилых помещений для службы участковых. Так, на 1 ноября 2023 года из муниципального фонда выделено 91 помещение для организации опорных пунктов.



«Муниципалитет ведет совместную работу с органами полиции и оказывает поддержку в рамках полномочий. Особенно это касается новых районов. Только за последнее время было приобретено несколько помещений площадью более 600 кв. м. на сумму порядка 39 млн руб.», — сказал Алексей Орлов.



Новый участковый пункт полиции площадью около 54 кв. м. расположился по адресу улица Академика Парина, 37а. Внутри находятся рабочие места, оснащенные необходимой техникой и мебелью. Компьютеры для сотрудников полиции были приобретены за счет ведущего девелопера восьмого района Екатеринбурга.



Стоит добавить, что в этом же здании расположена служебная квартира для участкового полицейского, которую также помогло подобрать АО СЗ «РСГ-Академическое».



Начальник Управления МВД России по Екатеринбургу Максим Метелица отметил, что такое расположение рабочего и жилого помещений для сотрудников полиции позволит более эффективно осуществлять профилактику правонарушений.



«В настоящее время район развивается, и, конечно, когда участковый будет находиться на территории, где он несет службу и проживает, это положительно скажется на качестве работы. Сотрудники будут оперативно реагировать на сообщения граждан и оказывать помощь», — подчеркнул Максим Метелица.



Алексей Орлов также напомнил, что городские власти находятся в постоянном взаимодействии с ведущим девелопером района, что позволяет более эффективно развивать новую территорию и делать проживание в этой локации комфортным и безопасным.