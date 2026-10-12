Прощальные итоги

Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия главы города Алексея Орлова, который руководил муниципалитетом с февраля 2021 года. За отставку единогласно проголосовали все 27 присутствовавших на заседании депутатов. Он сложил полномочия в связи с избранием в законодательное собрание Свердловской области.

В прощальном выступлении перед депутатами А. Орлов подвел итоги работы городской администрации, отметив развитие инфраструктуры, обновление общественного транспорта и строительство социальных объектов. По его словам, за время руководства городом удалось сформировать команду, выстроить взаимодействие с депутатским корпусом и запустить проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

«Особо хочу отметить атмосферу, в которой мы работали все эти годы. Нам удалось главное — выстроить конструктивный диалог между fдминистрацией и городской Думой. Мы оставили за скобками политические амбиции, сосредоточившись на интересах горожан», — сказал Алексей Орлов

Одним из результатов своей работы А. Орлов назвал развитие социальной инфраструктуры. По его словам, за время его руководства в Екатеринбурге построили 14 новых школ и более десяти детских садов. Еще одним крупным проектом стала реконструкция набережной Исети: по оценке экс-мэра, процесс уже запущен и должен продолжиться независимо от того, кто будет руководить городом.

«Наверное, самое непростое — формирование команды, которая работает слаженно, которая работает эффективно, которая умеет выстраивать диалог и с жителями, и с депутатским корпусом. Поэтому этот вопрос был решен в кратчайшие сроки», — отметил он.

Отдельное внимание А. Орлов уделил модернизации общественного транспорта. При его руководстве в городе завершили обновление троллейбусного парка и приступили к масштабной замене трамваев. В апреле 2026 года в Екатеринбург поступила последняя партия из 55 новых троллейбусов, завершившая обновление этого парка. Параллельно городские власти закупали автобусы и трамваи, а также меняли подходы к организации перевозок.

«И я очень надеюсь, что жители уже оценили удобство, комфорт нового общественного транспорта. И с удовольствием им пользуюсь. Ну и, в общем-то, не стыдно за эти шесть лет работы», — сказал экс-глава.

Среди проектов, которые он рассчитывает довести до реализации, — развитие метрополитена. В частности, речь идет о строительстве второй линии метро и продлении трамвайного сообщения до Новокольцовского. В прощальном выступлении бывший мэр заявил, что проект второй линии, который обсуждался городскими властями на протяжении многих лет, переходит к практической реализации.

«И, конечно, я, где бы я ни находился, на какой бы должности ни находился, я буду прилагать все усилия, чтобы всячески способствовать тому, чтобы этот проект был реализован, потому что вторая ветка метрополитена — она городу остро необходима», — подчеркнул он.

При этом А. Орлов призвал сохранить преемственность городского управления и продолжить реализацию ранее принятых стратегических планов. По его словам, долгосрочное планирование стало одним из факторов развития Екатеринбурга, а новая команда должна сохранить заложенные основы и продолжить начатые проекты.

Алексею Орлову 59 лет. Он родился в поселке Пенья Тюменской области. С 1993 года служил в органах МВД, в 2005 году стал первым вице-мэром Тобольска, а в 2007 году перешел на должность заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позднее возглавлял управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

В 2012 году А. Орлов начал работать в правительстве Свердловской области. Он занимал должности заместителя председателя правительства, первого заместителя председателя правительства — министра инвестиций и развития, а также первого заместителя губернатора. В декабре 2020 года стал первым вице-мэром Екатеринбурга, а в феврале 2021 года городская дума наделила его полномочиями главы города. В 2026 году Орлов был переизбран на этот пост.

В сентябре 2026 года он получил мандат депутата Законодательного собрания Свердловской области по списку «Единой России». После этого А. Орлов подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга, поскольку совмещать эти должности нельзя. 12 октября депутаты удовлетворили заявление.

Региональное отделение «Единой России» ранее рекомендовало наделить А. Орлова полномочиями сенатора — представителя законодательной власти Свердловской области в Совете Федерации. Он должен сменить Александра Высокинского, который руководил Екатеринбургом в 2018–2020 годах.

На посту мэра Алексей Орлов сменил Алексея Высокинского, который также впоследствии перешел на работу в региональный парламент. Теперь кадровые изменения затрагивают оба уровня власти: А. Орлов покидает администрацию Екатеринбурга и готовится к работе в Совете Федерации, а город должен продолжить реализацию инфраструктурных и социальных проектов, начатых при его руководстве.

В прощальном обращении, опубликованном в своем Телеграм-канале, А. Орлов также перечислил основные проекты, реализованные за время его руководства городом. По его словам, бюджет Екатеринбурга фактически увеличился вдвое, началась транспортная реформа, были построены трамвайные линии в Академический, Солнечный и Верхнюю Пышму, а также возведено и отремонтировано рекордное количество школ и детских садов. Кроме того, продолжается благоустройство набережной Исети, парков, скверов и дворов.

А. Орлов также отметил проведение 300-летия Екатеринбурга и крупных международных и всероссийских мероприятий. При этом он признал, что в работе городской администрации возникали сложные вопросы, критика и ошибки.

«Конечно, не все давалось легко. Городское хозяйство — это сложнейший живой организм, где не бывает идеальных дней: были и острые вопросы, и критика, и ошибки. Но я всегда старался быть честным и открытым, слышать мнения жителей и принимать решения исключительно в интересах города и людей», — написал он.

Алексей Орлов поблагодарил жителей за поддержку и критику, а также муниципальную команду, губернатора и правительство Свердловской области и депутатов городской думы за совместную работу, и добавил, что намерен и дальше отстаивать интересы Екатеринбурга.