Дума Екатеринбурга приняла отставку Алексея Орлова с поста главы города

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Екатеринбургская городская дума на заседании 12 октября приняла отставку Алексея Орлова с поста главы. За решение проголосовали 27 депутатов.

«Сегодня мы подводим черту под значимым отрезком нашего пути. Позади шесть лет созидательной работы. Оглядываясь назад, я вижу результаты нашей общей работы и усилий.Мы четко видим потенциал Екатеринбурга, понимаем, где еще предстоит приложить усилия, фундамент заложен. Есть планы по модернизации ЖКХ, обновлению школ, развитию транспорта, благоустройству. Уверен, что преемственность в управлении позволит реализовать все, что намечено», — сказал Алексей Орлов.

По словам председателя думы Анны Гурарий, принятое решение депутаты направят губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Алексей Орлов покинул должность мэра из-за избрания его в качестве депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Алексей Орлов сложил полномочия главы Екатеринбурга 28 сентября в связи с переходом в Законодательное собрание Свердловской области. В должности градоначальника он проработал с февраля 2021 года.