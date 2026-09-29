Итоги градоначальника

Двадцать восьмого сентября Алексей Орлов сложил полномочия главы Екатеринбурга в связи с переходом в Законодательное Собрание Свердловской области. Этот этап стал по-настоящему историческим для уральской столицы: именно при его руководстве город торжественно отпраздновал свое 300-летие. Юбилей стал не просто датой в календаре, а катализатором глубоких преобразований, изменивших облик мегаполиса и качество жизни его жителей.

Фундаментальным направлением работы стала транспортная реформа. Администрация кардинально изменила подход к организации перевозок, внедрив систему брутто-контрактов. Теперь город оплачивает конкретный объем выполненной работы, что полностью сняло с перевозчиков зависимость от кассовой выручки. Это позволило искоренить опасные гонки на маршрутах, заставить транспорт строго следовать расписанию и освоить социально важные, но малозагруженные направления. В результате город приобрел 105 новых автобусов, включая 50 машин большого класса, а частные партнеры добавили еще 55 единиц. Особое внимание уделялось электротранспорту: за последние два года парк пополнился 100 современными троллейбусами, половина из которых обладает увеличенным автономным ходом.

Улучшение условий труда стало неотъемлемой частью этих перемен. Рост заработных плат и комфортная среда привлекли в отрасль молодежь, остановив многолетний отток кадров. Водители, кондукторы и ремонтные бригады получили реальные перспективы профессионального роста. Итогом этих усилий должно стать создание единого транспортного каркаса, объединяющего наземные маршруты, метрополитен и линии наземного метро в единую логистическую сеть агломерации. Параллельно началось продвижение давно назревшего вопроса: разработка технико-экономического обоснования для строительства второй ветки метро.

Дорожное строительство также получило мощное ускорение. Завершены работы на важных магистралях: улицах Хрустальной, Евгения Савкова, Косотурской, Сухоложской и Широтной. Продолжилась активная трансформация района ЭКСПО, улиц 100-летия УрГУ, Олимпийской и Академика Вавилова. Значительное улучшение транспортной связности новых микрорайонов обеспечили работы по профилированию русла реки Патрушиха и создание улично-дорожной сети в квартале «Синие Камни».

Сфера ЖКХ и благоустройства преобразилась благодаря активному участию самих жителей. На портале «екатеринбург.рф» более 393 тысяч человек отдали свои голоса в рейтинговом голосовании, выбирая проекты для обновления общественных пространств. В числе реализованных инициатив — парк 50-летия ВЛКСМ, «Территория Ветра» и, что особенно важно, комплексное благоустройство набережных Исети. Запуск проекта «Исеть от НИЗа до ВИЗа» стал настоящей жемчужиной градостроительной политики, превратив берега реки в непрерывную, комфортную рекреационную зону, доступную для прогулок и отдыха в любое время года. В жилых кварталах заменено 338 лифтов и приведены в порядок 30 дворовых территорий общей площадью свыше 144 тысяч квадратных метров.

Важнейшим инструментом взаимодействия с горожанами стало создание Совета неравнодушных, созданный в первый год работы Алексея Орлова на посту главы города. Главные цели этого органа — обеспечить прямой диалог между властью и жителями, организовать оперативное реагирование на городские проблемы и воспитать культуру ответственности за общее пространство. Именно этот совет стал драйвером борьбы с вандализмом: администрация четко дала понять, что уничтожение созданной красоты недопустимо. Установка камер, оперативное восстановление поврежденных объектов и общественное порицание вандалов помогли сохранить инвестиции и сделать город действительно ухоженным.

Социальная политика оставалась в приоритете. В 2025 году сеть дошкольных учреждений пополнилась на 7775 мест. Распахнули двери детский сад № 529 на 300 мест и сад № 328, проведены комплексные капитальные ремонты в ряде действующих учреждений. Школьная сеть также расширилась: начала работу вторая очередь школы № 314 на 1500 мест, а капитальный ремонт охватил школы № 87, 72 и 52.

Экономические показатели города демонстрируют завидную устойчивость. Оборот крупных и средних организаций преодолел отметку в 4,8 трлн рублей, а объем отгрузки промышленных предприятий с 2022 года удвоился, превысив 1 трлн рублей. Уровень безработицы опустился до исторического минимума в 0,2%, что говорит о максимальной занятости населения. Бюджет города уверенно стремится к отметке в 120 млрд рублей по доходам и расходам, что позволяет финансировать самые смелые проекты. Строительный комплекс отработал стабильно: объем ввода жилья составил 1634,4 тыс. кв. м, приняты важнейшие решения о комплексном развитии территорий в районах улиц Строителей, Ботанической и Селькоровской.

Завершая свой путь на посту мэра, Алексей Орлов оставил после себя не просто сухие отчеты и цифры, а живой, дышащий город, который научился меняться к лучшему. Его стиль управления отличался последовательностью, вниманием к деталям и готовностью брать на себя ответственность за сложные решения. Транспорт стал удобнее, дороги — ровнее, а общественные пространства — по-настоящему человеческими. Екатеринбург встретил свое трехсотлетие обновленным, сильным и готовым к новым вызовам будущего.