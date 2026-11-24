УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. На рынке складской недвижимости Екатеринбурга и пригорода к III кварталу 2026 года в качественном сегменте (классы А и B+) наблюдается резкое снижение доли вакантных площадей — с пиковых 10,5% в начале года до 4%. К такому выводу пришли аналитики компании «ХОД Консалтинг» совместно с экспертом Виталием Хилем.

Данные исследования показывают, что рынок пережил серьезный шок предложения в I квартале 2026 года, когда уровень вакансии в сегменте А, B+ превысил 10%. Однако уже к III кварталу ситуация стабилизировалась. В то же время в сегменте B наблюдается плавный, но неуклонный рост вакансии до 7%, что говорит о стабильном дисбалансе в менее качественном сегменте.

Несмотря на позитивную динамику по заполняемости качественных складов, текущий рост спроса и снижение вакансии — это «временный всплеск активности». Статистика действительно показывает неплохие цифры: Екатеринбург удерживает третье место в стране по вводу новых площадей и объему сделок, комментирует динамику В. Хиль. При этом, как отмечает эксперт, на рынке складов России московский регион по-прежнему играет ключевую роль — там основная концентрация предложения и спроса по итогам года, а рост вакансии замедлился и ставки аренды перестали снижаться, что добавило некоторым игрокам определенного оптимизма.

Однако фундаментальных основ для долгосрочного роста пока нет. Пустующих площадей по-прежнему много, а рынок остается «зыбким». Арендодателям приходится проявлять гибкость по коммерческим условиям и адаптировать объекты под нужды арендаторов, чтобы удержать спрос — важную роль играет локация и техническая адаптация объекта. Плюсом в течение последних месяцев произошел ряд существенных изменений на законодательном уровне и в порядке страхования, оказывающих влияние на экономические показатели проектов и их безопасность. Рынок скатывался в депрессию, и произошедшие изменения его «встряхнули», но устойчивая база для оптимистичных настроений еще не сформирована, резюмируют эксперты.