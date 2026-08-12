Офисы в глубоком кризисе

Рынок офисной недвижимости Екатеринбурга, который еще недавно считался дефицитным и одним из наиболее устойчивых среди региональных городов-миллионников, столкнулся с разворотом конъюнктуры. Бизнес освобождает занимаемые площади, вакантность растет, арендные ставки снижаются, а отрицательное поглощение офисов продолжается уже шесть кварталов подряд.

При этом девелоперы готовят новые проекты, причем основной объем будущего ввода придется на самый дорогой сегмент — бизнес-центры класса А. В результате рынок может столкнуться с разрывом между характером нового предложения и текущими возможностями спроса: компании сокращают расходы на офисы, тогда как к вводу готовятся площади, требующие от арендаторов существенно более высоких затрат.

По данным ХОД Консалтинг, в первом полугодии 2026 года компании освободили около 32 тыс. кв. м качественных офисных площадей. Отрицательное поглощение продолжается уже шесть кварталов — рекордная для последних 18 лет ситуация, подобной которой рынок не видел со времен кризиса 2008 года. Это уже не разовое колебание спроса: чистое поглощение офисных площадей остается отрицательным на протяжении полутора лет.

Наиболее заметно ухудшение проявилось в сегменте офисов класса B, традиционно ориентированном на широкий круг арендаторов, прежде всего малый и средний бизнес. За второй квартал доля свободных площадей здесь выросла в полтора раза и достигла 8,3% — максимального уровня за последние пять лет. Одновременно начали корректироваться ставки аренды. Только за квартал снижение составило от 2% до 6% в зависимости от сегмента, а по итогам последних 12 месяцев падение стало более заметным.

Это особенно важно, поскольку малый и средний бизнес составляет значительную часть клиентской базы бизнес-центров. Жесткая денежно-кредитная политика, рост налоговой нагрузки и охлаждение деловой активности изменили финансовые возможности компаний. Если в условиях роста офис рассматривался как необходимый ресурс для расширения, то сейчас бизнес все чаще оптимизирует расходы и не спешит брать на себя новые долгосрочные обязательства. Результатом становится не просто отказ от переезда в новые здания, но и высвобождение уже занятых площадей.

При этом освободившиеся офисы сами превращаются в дополнительное предложение. Новые потребности арендаторов теперь можно частично закрывать без нового строительства: у компании, которой требуется больше пространства или более комфортный офис, становится больше вариантов среди уже существующих объектов. Это усиливает конкуренцию между собственниками и снижает потребность рынка в немедленном наращивании площадей.

Однако девелоперский цикл движется по другой траектории. В первом полугодии 2026 года в Екатеринбурге не было введено ни одного нового бизнес-центра, но объем строящихся офисных площадей вырос до 282 тыс. кв. м. При этом IdemConsulting оценивает заявленный до 2028 года ввод качественных офисов не менее чем в 56,5 тыс. кв. м. Из них около 49 тыс. кв. м, или почти 87%, придется на класс А.

Среди заявленных к вводу объектов — БЦ «Горизонталь», который планируется сдать в 2026 году. Это проект формата LightIndustrial с офисными и складскими площадями класса B+ объемом около 7,5 тыс. кв. м. В 2027 году планируется ввод МФК «Екатеринбург-Сити» класса А площадью около 34 тыс. кв. м. Еще около 15 тыс. кв. м офисов класса А должен добавить БЦ HIGHLINE, заявленный к вводу в 2028 году. Таким образом, практически весь будущий объем нового предложения приходится на сегмент дорогой недвижимости.

Однако главный риск заключается не только в росте объема предложения, но и в его цене. По данным IdemConsulting, средняя ставка аренды в классе А составляет около 2,65 тыс. руб. за кв. м в месяц, а средняя цена продажи — 336 тыс. руб. за кв. м. Для сравнения, во втором квартале 2026 года средняя ставка в классе B составляла 1,54 тыс. руб. за кв. м в месяц. Таким образом, аренда в премиальном сегменте обходится примерно в 1,7 раза дороже, чем в классе B.

Новые проекты класса А, таким образом, готовятся выйти на рынок в момент, когда бизнес уже сокращает занимаемые площади, а значительная часть арендаторов вынуждена оптимизировать расходы. В условиях высокой стоимости денег, роста налоговой нагрузки и охлаждения деловой активности главный вопрос заключается уже не только в том, нужен ли Екатеринбургу современный офисный фонд, но и в том, найдется ли достаточное число компаний, способных и готовых брать на себя расходы на такие площади.

Дополнительную проблему создает и общий объем уже существующего предложения. Екатеринбург располагает около 795 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости. Обеспеченность составляет 516 кв. м на тысячу жителей, что является одним из самых высоких показателей среди российских региональных городов-миллионников. IdemConsulting оценивает среднегодовое поглощение новых офисных площадей в 20–22 тыс. кв. м и характеризует рынок как насыщенный.

Заявленный до 2028 года ввод в 56,5 тыс. кв. м эквивалентен примерно 2,5–2,8 годового объема поглощения. Сам по себе такой ввод мог бы не стать проблемой при растущем спросе. Однако текущая динамика, зафиксированная ХОД Консалтинг, показывает обратную картину: арендаторы не расширяются, а освобождают площади. При сохранении этой тенденции новым объектам придется конкурировать не только друг с другом, но и с десятками тысяч квадратных метров уже существующих офисов, вышедших на рынок после сокращения спроса со стороны бизнеса.

Это не означает, что все новые бизнес-центры останутся пустыми. Однако их заполнение не обязательно будет означать появление нового спроса. Значительная часть арендаторов может переезжать из существующих объектов в более современные здания, используя усилившуюся конкуренцию для получения лучших условий. Для отдельного проекта это может означать успешную сдачу площадей, но для рынка в целом — перераспределение ограниченного спроса и перенос вакансии из одного здания в другое.

Парадокс ситуации состоит в том, что дефицит современного предложения, о котором рынок говорил в предыдущие годы, действительно мог существовать. ХОД Консалтинг отмечает, что качественных площадей для крупных компаний по-прежнему недостаточно, а обновление офисного фонда отстает от потребностей рынка. Однако дефицит качественного продукта и способность бизнеса платить за него — разные вещи. Компания может нуждаться в современном офисе, но в условиях высокой стоимости денег и экономической неопределенности не быть готовой немедленно заключать дорогой долгосрочный договор.

Именно поэтому прежняя репутация Екатеринбурга как дефицитного рынка может стать опасным ориентиром для новых девелоперских решений. Рынок недвижимости реагирует с большим временным лагом: проекты, которые планировались в период более высокой активности арендаторов, выходят на рынок уже после изменения экономической ситуации. Заполнять новые здания придется в условиях, когда бизнес сокращает расходы, освобождает ранее занятые офисы и получает все больше вариантов на уже существующем рынке.