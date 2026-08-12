На рынке офисной недвижимости Екатеринбурга возник рекордный отток арендаторов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. В середине 2026 года деловой центр Урала переживает уникальное явление: отрицательное поглощение офисных площадей фиксируется уже шесть кварталов подряд. Только за первое полугодие бизнес освободил около 32 тыс. кв. м качественных помещений, сообщает директор ООО «ХОД Консалтинг» Михаил Хорьков.

Аналитики компании «ХОД Консалтинг» подготовили подробный отчет по рынку бизнес-центров. Согласно данным за второй квартал 2026 года, объем вакантных площадей в классе В вырос в 1,5 раза, достигнув 8,3% — это максимум за последние пять лет.

Арендные ставки продолжают снижаться: квартальная коррекция составила 2–6%, а годовое падение стало весьма заметным. Средние ставки (все включено) сейчас выглядят следующим образом: класс А — 2 750 руб./кв. м в месяц; класс В+ — 1 670 руб./кв. м в месяц; класс В — 1 540 руб./кв. м в месяц; класс С — 1 030 руб./кв. м в месяц.

Ввод новых бизнес-центров в первом полугодии оказался нулевым, хотя объем строящихся площадей увеличился до 282 тыс. кв. м. На рынке современных строящихся объектов предложение растет, но выбор остается ограниченным, и продавцы продолжают повышать цены (на 48% в годовом выражении). На вторичном рынке уже наблюдается ценовая стагнация с коррекцией в отдельных сегментах.

«В последние два года мы фиксируем активизацию запросов на исследование рынка офисов при реализации крупных девелоперских проектов. Многие компании ждут более комфортных условий финансирования, чтобы выйти на этот рынок. По инерции его продолжают называть дефицитным. Но рыночный контекст уже изменился, и будущие проекты потребуют от девелоперов гораздо больших усилий и гибкости», — резюмировал Михаил Хорьков.