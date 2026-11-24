УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Свердловская область вошла в число регионов, которые получат дополнительное федеральное финансирование на закупку дополнительных лекарственных препаратов для граждан с высоким риском инфарктов, инсультов и других осложнений, которым требуется постоянный прием медикаментов.

Распоряжение о выделении 11 субъектам РФ более 600 млн руб. подписал накануне председатель правительства России Михаил Мишустин. Свердловская область получит из федерального бюджета 136,3 млн руб., еще почти 22,2 млн руб. выделят из регионального бюджета. Общий объем целевой поддержки для региона превысит 158 млн руб., сообщает департамент информполитики региона.

«Для снижения последствий болезней системы кровообращения мы ведем системную работу, в том числе развиваем высокотехнологичную помощь, расширяем возможности для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Мы благодарны Правительству РФ за оперативное выделение дополнительных средств. Эти деньги — вопрос спасения жизней. Более 15 тысяч наших граждан с высоким риском сосудистых катастроф смогут бесперебойно и бесплатно получать терапию, которая критически важна для их жизни», — сказал губернатор Денис Паслер.

В России смертность от болезней системы кровообращения стоит на первом месте. В 2026 году на приобретение лекарств для людей с высоким риском инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений в федеральном бюджете предусмотрено свыше 11 млрд руб.

В ноябре Денис Паслер направил дополнительно 212 млн руб. на лекарства для жителей региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, общий объем финансирования программы в регионе превысит 693 млн руб. в 2026 году. Запас препаратов позволяет покрывать потребность пациентов в течение четырех месяцев.

По итогам октября Свердловская область достигла всех шести целевых показателей региональной составляющей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В их числе снижение летальности от инфарктов и инсультов, повышение уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение числа пациентов с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, развитие вторичной профилактики, а также лекарственного обеспечения, сообщили в департаменте.