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Вчера13:25

Денис Паслер направил дополнительные средства на лекарства для жителей с ССЗ

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Более 212 млн руб. выделено дополнительно на лекарства для жителей Свердловской области с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что общий объем финансирования программы в 2026 году превысит 535 млн руб. Это на 17% больше, чем годом ранее. «С января по октябрь необходимые препараты получили более 36 тыс. жителей региона. По программе выписано 437 тыс. рецептов, уровень обеспечения лекарствами достиг 99,6%. Особенно важно обеспечить непрерывность лекарственной терапии», — рассказал Д. Паслер.

Губернатор отметил, что по итогам октября Свердловская область достигла всех шести целевых показателей региональной составляющей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В их числе — снижение летальности от инфарктов и инсультов, повышение уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение числа пациентов с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, а также развитие вторичной профилактики и лекарственного обеспечения.

«Запас препаратов позволяет покрывать потребность пациентов в течение четырех месяцев. Это дает возможность своевременно обеспечивать свердловчан необходимыми лекарствами до поступления очередной партии от федерального центра», — рассказали в департаменте.

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Фото из официального Telegram-канала Дениса Паслера
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