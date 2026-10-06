Завершается модернизация дневного стационара Свердловского областного онколодиспансера

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Модернизация дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера вышла на финальный этап. Вместимость медучреждения после обновление второго крыла площадью 450 кв. м увеличится, сообщает департамент информполитики региона.

«В августе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой и министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко мы открыли дневной стационар после ремонта, где на тот момент оборудовали 13 палат. До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих», — сообщил Д. Паслер.

В результате число койко-мест вырастет с 47 до 93, а количество курсов лекарственной терапии увеличится с 8 тыс. до 10 тыс. в год. Строители уже закончили демонтаж инженерных коммуникаций и начали ремонт в холле, палатах и других помещениях. Отделение оформлено с учетом эмоционального комфорта пациентов и мотивации к успешному лечению.

Губернатор подчеркнул, что в регионе системно укрепляется служба онкопомощи, в том числе благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящее время в Свердловской области работают 18 Центров амбулаторной онкологической помощи, а также референсные центры лучевой и морфологической диагностики. При диспансеризации взрослого населения действуют скрининговые программы для выявления самых распространенных видов онкозаболеваний.