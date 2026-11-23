УрБК, Москва, 23.11.2026. В октябре 2026 года доля отклоненных заявок в микрофинансовых организациях (МФО) достигла 66% против 56% годом ранее. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом компании пытаются снизить риск невозврата долгов. Только за последний месяц показатель вырос на 3 процентных пункта (п.п.). Таким образом, отказ получают примерно два из трех обратившихся. Новым клиентам получить микрозайм еще сложнее. Около 80% тех, кто впервые обращается в МФО, не проходят скоринг — автоматическую проверку платежеспособности и кредитной истории, сообщили в саморегулируемой организации «МиР». При этом спрос на займы продолжает расти, однако все меньше заявок заканчиваются выдачей денег.

МФО, как и банки, стали строже оценивать заемщиков и их кредитную историю, пояснил «Известиям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом банки также отказывают почти по 80% заявок на потребительские кредиты, следует из данных НБКИ. Однако получить микрозайм по-прежнему проще, чем банковскую ссуду, отметили в финансовой онлайн-платформе Webbankir. Поэтому часть клиентов, которым отказывают банки, переходит в МФО.

До конца 2026 года средняя доля отказов, вероятно, сохранится на уровне около 65%, а в первом полугодии 2027-го может подняться до 70–75%, прогнозируют отдельные эксперты, а заметного смягчения требований не стоит ждать раньше второй половины 2028 года.

Самая опасная сторона ужесточения — риск ухода людей с отказами к нелегальным кредиторам, предупредили в СРО «МиР».

Банк России следит за ситуацией в нелегальном кредитовании, пояснили в пресс-службе ЦБ. За девять месяцев 2026 года регулятор выявил почти 1,4 тыс. таких участников рынка и передал сведения о них в правоохранительные органы. По материалам Центробанка за этот период было возбуждено почти 370 административных дел за незаконную выдачу потребительских займов.