УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Съезд № 1 с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на Березовский тракт закрывают с 23 ноября в связи с реконструкцией эстакады. Ограничение введут на 21-м км трассы, сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Закрываемый съезд расположен справа по ходу движения на север. Изменение схемы движения связано с расширением участка ЕКАД с 10-го по 24-й км. При реконструкции прямые потоки по ЕКАД и Березовскому тракту будут проходить на разных уровнях. Для переезда между магистралями на нижнем уровне построят транспортное кольцо, к которому проложат новые съезды с обеих дорог. На эстакаде и путепроводе предусмотрено по шесть полос движения. Встречные потоки разделят железобетонными парапетными ограждениями, по краям сооружений установят металлические барьерные ограждения.

Реконструкция участка ЕКАД от Тюменского тракта в северном направлении предусматривает расширение дороги с двух до шести полос. Работы должны повысить пропускную способность кольцевой автодороги и улучшить транспортное сообщение в Екатеринбургской агломерации.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, движение по всем полосам на реконструируемом участке планируется открыть в 2028 году. В управлении автомобильных дорог региона призвали водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.