УрБК, Москва, 23.11.2026. Объединение самозанятых России и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений.

Это следует из совместного письма за подписью их руководителей Ивана Литвинова и Дарьи Митиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина. С его содержанием ознакомилось издание «Ведомости».

Авторы письма отмечают, что для правильной квалификации отношений важно учитывать всю совокупность признаков. Они предлагают учитывать, в частности, поручения вне платформенной карточки заказа, применение к работнику не предусмотренных офертой или договором санкций, перевод оперативного управления на сторонние (внеплатформенные) каналы связи, а также «ручное» назначение конкретного исполнителя.

Отдельные предложения касаются налога на профдоход после 2028 года. В объединение самозанятых России входят 400 тыс. человек.