УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Свердловской области в Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ) открылась комната матери и ребенка, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Комната матери и ребенка открыта при поддержке всероссийского проекта Минобрнауки России «Помоги маме учиться» в рамках национального проекта «Семья».

«Сегодня мы открыли уже четырнадцатую в этом году комнату матери и ребенка. На этой неделе также приняты поправки в областное законодательство, предусматривающие новые меры поддержки для семей с детьми. Одна из мер касается поддержки мам-студенток очной формы обучения. Во время учебы они будут получать выплату за счет средств областного бюджета по 30 тыс. руб. ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Это достаточно серьезные средства, и таким образом правительство региона подставляет плечо и помогает содержать малыша, чтобы у мамы не стоял выбор: учеба или материнство, потому что счастье откладывать нельзя», — отметила заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В УрГАХУ обучаются четыре студенческие семьи, еще 12 студенток воспитывают детей в возрасте до семи лет. Для молодых родителей в университете предусмотрены материальная помощь при рождении ребенка, приоритетное предоставление мест в общежитии, возможность перехода на индивидуальный учебный план, а также психологические и юридические консультации.

Расширение мер поддержки семей с детьми в регионе является одним из приоритетов Уральской демографической доктрины, представленной губернатором Свердловской области Денисом Паслером, напомнили в департаменте. Депутаты законодательного Собрания регионе ранее поддержали внесенные губернатором законопроекты, предусматривающие увеличение областного материнского капитала до 500–800 тыс. руб. в зависимости от количества детей, компенсацию расходов на приобретение жилья и другие меры поддержки.