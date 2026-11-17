УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали девять законодательных инициатив губернатора Дениса Паслера, в том числе об увеличении регионального материнского капитала до 800 тыс. руб. и введении новых выплат молодым матерям. Решения приняты на втором заседании парламента 17 ноября, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Размер регионального материнского капитала будет зависеть от количества детей и составит от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Максимальную выплату в 800 тыс. руб. смогут получить женщины, родившие третьего или последующего ребенка до достижения 30 лет.

Для матерей, родивших ребенка до 23 лет включительно и обучающихся по очной форме, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 30 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме того, им будут компенсировать расходы на приобретение жилья, в том числе по ипотеке, в размере до 500 тыс. руб.

Еще одной мерой поддержки станут подарочные наборы для женщин, родивших первого ребенка в период с 2027 по 2030 год. Новые меры вводятся в рамках Уральской демографической доктрины, ранее представленной Д. Паслером.

Также депутаты одобрили изменения в региональное законодательство, предусматривающие механизм поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Инвесторам смогут предоставлять земельные участки в аренду без торгов для строительства домов и обеспечения жильем пострадавших граждан. Мера распространяется на договоры, заключенные до 1 марта 2025 года, и людей, включенных в соответствующий реестр.

Кроме того, на 2027 год продлили налоговую льготу для организаций почтовой связи. Она позволяет уменьшать налог на имущество на сумму расходов на ремонт почтовых отделений. Всего на заседании депутаты рассмотрели 42 вопроса, включая законодательные инициативы губернатора и правительства региона.