Региональный маткапитал в Свердловской области увеличат до 800 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Максимальный размер регионального материнского капитала в Свердловской области увеличат со 182 тыс. до 800 тыс. руб. до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время вручения государственных наград за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

По его словам, ранее женщины могли единовременно получить 182 тыс. руб. за рождение третьего или последующего ребенка. После изменения порядка средства будут предоставляться «за каждого третьего и последующего ребенка».

Размер выплаты будет зависеть от количества детей. За третьего ребенка предусмотрено 500 тыс. руб., за четвертого — 600 тыс. руб., за пятого — 700 тыс. руб., за шестого и каждого последующего — 800 тыс. руб.

«При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка — 500 тыс. руб., за четвертого — 600 тыс. руб., за пятого — 700 тыс. руб., за шестого и каждого последующего – 800 тыс. руб. Если женщина родит третьего и последующих детей до 29 лет включительно, ей будет выплачена сразу максимальная сумма в 800 тыс. руб.», — пояснил Д. Паслер.