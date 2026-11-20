УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Екатеринбурге комиссия по топонимике утвердила названия для двух скверов. Провел заседание временно исполняющий полномочия (врип) главы город Рустам Галямов.

Так, зеленая территория возле бывшего кинотеатра «Заря» в Орджоникидзевском районе получила название «Сквер Якова Спектора». С такой инициативой выступил Совет ветеранов войны и труда Уралмашзавода.

Яков Спектор — почетный гражданин Екатеринбурга. С 2000 по 2005 год он был главой Орджоникидзевского района, затем работал депутатом и заместителем председателя Екатеринбургской городской Думы, а в 2015-2018 годах возглавлял Общественную палату города. В 2019 году на территории будущего сквера установили памятный гранитный камень в его честь.

Название «Сквер Джавахарлала Неру» официально закрепили за зеленой зоной в границах ул. Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Сквер заложили в 1950-х годах после визита первого премьер-министра независимой Индии в Свердловск. Он имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения. На 2027 год запланировано его благоустройство, рассказали в департаменте информполитики администрации города.