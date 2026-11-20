УрБК, Нижний Тагил, 20.11.2026. ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат прошел инспекционный аудит систем менеджмента качества и экологического менеджмента. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Аудиторы подтвердили соответствие систем предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Специалисты оценили управление производственными процессами и проанализировали документацию. Они посетили цех прокатки широкополочных балок, крупносортный цех и центральную лабораторию. По результатам проверки специалисты получили две рекомендации по совершенствованию деятельности. Они касаются обращения с отходами и взаимодействия с подрядными организациями. Предприятие уже взяло их в проработку.

«Аудит показал, что системы менеджмента качества и экологического менеджмента работают результативно. ЕВРАЗ НТМК выпускает продукцию, соответствующую требованиям потребителей. Мы подтвердили высокий уровень цифровизации и квалификации сотрудников», — отметил вице-президент, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.