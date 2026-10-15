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Первый замгубернатора Свердловской области оценил экологические и производственные достижения ЕВРАЗ НТМК

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков посетил с рабочим визитом Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Алексей Шмыков осмотрел шаропрокатный стан комбината, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Установка, оснащенная системами автоматического мониторинга параметров по всей технологической цепочке, позволяет выпускать мелющие шары диаметром от 60 до 120 мм. Здесь производится премиальная линейка высокопрочных изделий «ШАРМАКС», созданная для работы в условиях экстремального износа. В первом полугодии 2026 года отгрузка этой продукции выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 30,5 тыс. т.

Также первый замгубернатора посетил цех прокатки широкополочных балок, где комбинат выпускает более 300 профилеразмеров стальных двутавров: от типовых изделий до специализированных решений для промышленного, гражданского и транспортного строительства.

Отдельное внимание в ходе встречи с вице-президентом ЕВРАЗа, управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Денисом Кошкаровым, было уделено федеральному проекту «Чистый воздух». Комбинат уже выполнил девять экологических мероприятий с общим объемом инвестиций 15 млрд рублей. В результате валовые выбросы предприятия сократились на 14,9 тыс. т (или на 20,6%) по сравнению с показателями 2017 года. Благодаря модернизации в 2025 году объем выбросов снизился до 57,5 тыс. т.

«Комбинат вносит значительный вклад в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Мы видим, что целевые показатели уже выполнены, а выбросы снижены до минимального уровня за последние 40 лет. Это результат серьезных инвестиций и системной работы. Отдельно хочу отметить производственные успехи. Мелющие шары, которые выпускает предприятие, востребованы на рынке и являются флагманом в своем сегменте. Это говорит о том, что комбинат осваивает новые технологии и задает стандарты качества», — сказал Алексей Шмыков.

Денис Кошкаров, в свою очередь, отметил, что компания выполняет взятые обязательства по снижению воздействия на окружающую среду, и работа в этом направлении будет продолжена в следующем году.

«Для нас важно синхронизировать эти усилия с правительством региона, ведь как крупный работодатель мы понимаем свою ответственность перед людьми и территорией. Визит Алексея Викторовича — хорошая возможность обсудить текущие результаты и наметить дальнейшие шаги. Благодарны ему за внимание к предприятию и участие в решении вопросов промышленности региона», — добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК.

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