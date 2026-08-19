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ЕВРАЗ увеличил поставки высокопрочных мелющих шаров ШАРМАКС на треть за полгода

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Москва, 19.08.2026. За первые шесть месяцев 2026 года ЕВРАЗ отгрузил 30,5 тыс. тонн мелющих шаров высокой прочности ШАРМАКС, этот показатель на 31% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Как сообщает пресс-служба предприятия, такие данные привел директор Торговой компании по продажам промышленного сортамента ЕВРАЗ Дмитрий Барашков.

Основными потребителями этой продукции выступают горно-обогатительные комбинаты Дальнего Востока. Мелющие тела ШАРМАКС производятся из высокоуглеродистой легированной стали с повышенным содержанием хрома и марганца. Благодаря точному подбору легирующих добавок и особому режиму термообработки обеспечивается сквозная закалка по всему сечению изделия. Для сравнения, стандартные требования ГОСТ предусматривают закаливание только по поверхности. В результате эксплуатационные характеристики ШАРМАКС превосходят показатели пятой группы твердости по ГОСТу.

Рост отгрузок напрямую свидетельствует о высокой востребованности продукции на рынке. Главным фактором спроса является экономическая эффективность для конечного потребителя. Испытания, проведенные на Абагурской обогатительной фабрике дивизиона «Сибирь», показали, что применение ШАРМАКС позволяет сократить расход мелющих тел на 27%, снизить энергопотребление на тонну перерабатываемого материала на 8% и повысить производительность по готовому классу на 6,35%.

Использование данной продукции минимизирует технологические риски и снижает негативное влияние на обогатительные и гидрометаллургические процессы. В комплексе эти факторы существенно облегчают работу всего горно-обогатительного предприятия, подчеркнул Дмитрий Барашков.

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