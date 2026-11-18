УрБК, Москва, 18.11.2026. Законопроекты об эксперименте по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России» получили отрицательные отзывы из 47 регионов РФ, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет «Интерфакс».

По ее словам, Совет Думы снял законопроекты, принятые ранее в первом чтении, без дальнейшего их рассмотрения. Глава комитета считает такое решение победой здравого смысла и напомнила о принятых в восьмом созыве законах, в частности, о запрете «наливаек», продажи энергетиков детям, законах о запрете продажи вейпов и других.

«Работать дальше будем по защите «Почты России», но не таким способом, как сейчас опять нам предлагает правительство», — сказала Н. Останина.

Госдума приняла соответствующие законопроекты в первом чтении на заседании 11 ноября. Они были внесены в ГД правительством РФ в апреле 2023 года.

Одним из законопроектов предусматривается в рамках эксперимента реализация российского вина, крепленого и игристого, произведенного из винограда, выращенного на территории РФ, по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом и потребителем дистанционным способом с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в интернете.

Второй законопроект вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части исключения запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией при проведении этого эксперимента.

Законопроект вызвал большой резонанс. В Госдуме его включили в повестку пленарного заседания для рассмотрения в первом чтении только при условии участия в дискуссии министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора «Почты России» Михаила Волкова.

17 ноября Москва и Московская область высказали замечания к инициативам, после чего рассмотрение законопроектов об эксперименте по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» отложили на неопределенный срок. Впоследствии Совет Думы снял документы с дальнейшего рассмотрения.

Интернет-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Попытки легализовать ее предпринимались неоднократно, однако ранее соответствующие инициативы не получали поддержки ряда ведомств. В 2021 году президент РФ поручил правительству совместно с «Почтой России» провести эксперимент по продаже российских вин.